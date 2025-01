Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile storia del Forte Tenaglia a Genova, abbandonato dopo la guerra e ora a servizio dei cittadini: “Le istituzioni non sapevano esistesse”

“Quando siamo arrivati qui, ilera sommerso da un mare di rovi. Non si vedeva nulla: né gli edifici, né il verde circostante. Solo rifiuti, amianto e degrado” così Emilio Parodi, responsabile della associazione La Piuma diinsieme alla moglie Laura Lanza, racconta a ilFatto.it la straordinaria trasformazione delTenaglie, antica fortificazione sulle alture di, bombardata e abbandonatala Secondamondiale, divenuta oggi sede di una casa famiglia e spazio verde aperto a iniziative rivolte alla cittadinanza. Fino a una quindicina di anni fa, ilera sommerso dalla vegetazione e dimenticato: “Lenon ne conoscevano neppure l’esistenza. La Casa del Telegrafo che abbiamo ristrutturato non era neanche sui mappali, ma gli abusivi, che usavano questi spazi come discarica, la conoscevano molto bene”, ricorda Parodi.