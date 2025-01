Ilrestodelcarlino.it - L’allarme baby gang: "Punire non migliora, bisogna prevenire disagio e degrado"

Il fenomeno della violenza e dellein particolare è particolarmente sentito e non soltanto sulla Riviera delle palme. Ieri ci siamo occupati del problema con ampi servizi, dopo l’aggressione ai danni di un impiegato bancario di 53 anni avvenuta la notte di capodanno sull’isola pedonale di San Benedetto. Oggi registriamo alcune riflessioni che ci sono state inviate dal nostro lettore, il dottor Nello Giordani, pensionato di Ascoli Piceno, ex Giudice minorile, criminologo clinico, docente di psicologia presso l’Università Politecnica delle Marche. "Ho avuto la possibilità e l’onore di occuparmi sempre di adolescenti e giovani e per tale ragione mi sta molto a cuore la loro esistenza in una società disattenta e sherata, svuotata dei contenuti più umani e significativi indispensabili alla crescita di ogni essere umano – spiega il dottor Giordani – Il fenomeno dell’aggressività giovanile è antico.