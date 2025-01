Scuolalink.it - INPS App Mobile: la nuova funzione “Acquisisci Dichiarazione” rivoluziona la presentazione della DSU mini

L’Istituto NazionalePrevidenza Sociale () continua a migliorare i propri servizi digitali con il lancio” nell’applicazione. Questa novità, parte delle iniziative di innovazione sostenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), offre agli utenti un modo pratico e veloce per presentare la DSUprecompilata direttamente tramite smartphone. Cos’è la DSUe come utilizzarla La DSUrappresenta un modello semplificatoSostitutiva Unica, utilizzabile nella maggior parte dei casi per richiedere prestazioni sociali agevolate. Tuttavia, in alcune situazioni specifiche è necessario compilare modelli più dettagliati. Di seguito i principali casi in cui la DSUnon è idonea: Richiesta di agevolazioni per il diritto allo studio universitario; Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti; Figli i cui genitori non sono coniugati o conviventi; Esonero dalladei redditi, assenza di Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.