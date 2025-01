Movieplayer.it - I 10 personaggi di fantasia più ricchi del mondo

Da Paperon de' Paperoni che si tuffa in un mare di monete d'oro all'ingioiellata Lady Mary Crawley di Downton Abbey fino all'ereditiere industriale Tony Stark alias Iron Man. Vi siete mai chiesti chi siano ifittizi piùdel? Ville faraoniche, jet privati e vacanze su isole paradisiache: gli ultra-sembrano avere tutto. Mentre celebrità e magnati tecnologici delreale accumulano fortune, esiste un'altra categoria d'élite che domina la: idi film e serie tv. Anche se non sono reali, molti di loro vantano patrimoni impressionanti che li collocherebbero senza dubbio tra i magnati piùal pianeta. Tra conti bancari da capogiro e stili di vita strabilianti, questi protagonisti dell'immaginario collettivo dimostrano che la ricchezza non appartiene solo alla realtà, ma può prosperare anche nei mondi sognati da menti brillanti.