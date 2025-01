Tvpertutti.it - Concorrente Grande Fratello arrestata, scandalo al Giubileo 2025: cos'è successo

Poche ore fa, Daniela Martani è stata. Exdele attivista per i diritti degli animali, è stata protagonista di un episodio decisamente controverso. La donna è stata fermata dalla Polizia a Roma durante una manifestazione contro le corride, tenutasi nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove si celebrava l'apertura della quinta Porta Santa in occasione del.Daniela Martani si trovava sul posto con un cartello recante il messaggio: "Chiudete la porta alla corrida". L'obiettivo della dimostrazione era sollecitare il Papa e la Chiesa cattolica a prendere una posizione netta contro questa pratica, considerata dalla Martani e dagli attivisti un crudele "sport sanguinario".La manifestazione, organizzata con il supporto della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), puntava a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uccisione di decine di migliaia di tori ogni anno durante festival di corrida, molti dei quali dedicati a santi cattolici.