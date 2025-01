Metropolitanmagazine.it - Carlo Pignatelli sarà lo stilista ufficiale del Cagliari Calcio (fino al 2026)

Una partnership per la stagione 2024/2025 e 2025/quella che vede. La squadra rossoblù ha infatti accolto lotorinese nella sua famiglia, accordandosi per permettergli di realizzare la collezione dedicata ai dirigenti e alla squadra. I due brand hanno infatti in comune diversi valori: eccellenza, tradizione ed eleganza.firma la nuova collezione dirigenti delAlessandro Rossi, amministratore delegato della, condivide con entusiasmo questa nuova avventura. “Condividiamo valori fondamentali e siamo certi che questa sinergia saprà valorizzare al meglio il Made in Italy. Collaborare con ilè motivo di grande soddisfazione”. Anche la squadra è entusiasta della collab. “Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso con un partner di prestigio.