Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre ritorna ufficialmente a SmackDown e lancia un avvertimento a Cody Rhodes

Leggi su Zonawrestling.net

ha regalato un episodio memorabile a Phoenix, in Arizona, nella puntata del 3 gennaio. Il brand blu, aveva promesso sorprese, enon poteva mancare a questo appuntamento. Durante il segmento di apertura,è intervenuto interrompendo, confermando di essere ora parte del roster digrazie alla finestra di trasferimento della compagnia. Michael Cole ha sottolineato questo passaggio mentre elogiava l’ingresso di.Una volta sul ring,ha stupito il pubblico abbracciando, un gesto inaspettato considerando la sua recente “alleanza” con Roman Reigns. In molti si aspettavano un confronto aggressivo, maha deciso di spiazzare tutti.A hug?! @DWWE, is everything okay? #pic.twitter.com/7pK2rIT8aS— WWE (@WWE) January 4, 2025ha consigliato adi prendersela con calma, poiché non è ancora autorizzato a competere a causa della Piledriver subita da Kevin Owens.