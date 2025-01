Justcalcio.com - Tuttosport – “Juve troppo giustificata, non c’è ossessione. Motta ha tolto il migliore”

2025-01-04 12:19:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di:“Lanon deve avere l’di vincere”. Thiagoin conferenza alla vigilia aveva sottolineato questo aspetto. Un concetto che ha fatto un po’ storcere il naso a tanti perché non fa parte del Dna bianconero. E durante la semifinale contro il Milan le sue parole si sono trasformate in fatti: dal vantaggio di Yildiz, il cambio di Vlahovic e poi il buio. Il rigore procurato, il goffo autogol e le difficoltà nel provare a rimettere in difficoltà i rossoneri. La Vecchia Signora è uscita dalla partita in anticipo e quel che ha fatto più rumore è stata proprio la mentalità. Argomento su cui si è acceso un dibattito soprattutto da parte di chi quella maglia l’ha vestita e ci ha vinto tanto come Tacchinardi.