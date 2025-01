Terzotemponapoli.com - Tre punti per Daniele

Leggi su Terzotemponapoli.com

Purtroppo, il giovane tifoso del Napoli affetto da leucemia, non ce l’ha fatta. Toccante la sua storia su Tik Tok: il giovane era diventato di famiglia per il tecnico ed i calciatori del Napoli. Tante le dediche a lui dopo il match vinto dal Napoli contro la Fiorentina., il cordoglio di De Laurentiis“Caro, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori”., è il cordoglio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X, dopo la scomparsa del piccolo tifoso azzurro.Politano su InstagramMatteo Politano, attaccante del Napoli attualmente infortunato, scrive su Instagram dopo la vittoria della sua squadra in trasferta contro la Fiorentina: “Treimportanti in un giorno difficile per tutti noi.