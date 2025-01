Biccy.it - Sofì dei Me Contro Te risponde a chi l’accusa di ostentare ricchezza: ecco cosa c’è dietro tutto il lusso

Il nuovo podcast dei MeTe ci sta dando più contenuti del previsto e rispetto ai video che realizzano per i bambini, qua sono più espliciti e rispondono apertamente a tutte le critiche., dopo aver tirato una frecciatina allo streamer Dario Moccia, ha anche risposto a chidisu Instagram mostrando le sue borse firmate.“Se ostentiamo? Questa critica non ha senso perché non è vero” – ha detto– “Pensa che quando pubblico una foto su Instagram, ora, sto pure attenta a non mostrare il logo della borsa. Questo perché ho capito che alcune persone possono stare male a vedere me con una borsa che vorrebbero e non hanno. Hanno un formicolio di rabbia. E così adesso sto attenta! La borsa è l’unicache ho di marca e ora sto attenta a non mostrare il logo, a volte la tolgo pure per fare le foto.