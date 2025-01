Sport.quotidiano.net - Sammaurese-Forlì, il derby dei tanti ex. Sarà un testacoda, ma con tante emozioni

Domani pomeriggio, in occasione della prima giornata di ritorno, ilscende in campo allo stadio ‘Macrelli’ contro lache, negli ultimi dodici scontri diretti, ha portato a casa dieci risultati utili (5 vittorie e altretpari) a fronte di appena due vittorie biancorosse. Ognuna delle squadre vanta in queste due ultime stagioni una serie di incroci e di viaggi andata e ritorno davvero rara:ssimi dunque gli ex. E tornano ad affrontarsi in un faccia a faccia partendo dagli estremi della classifica. Ilè capolista solitario con 39 punti: insegue la settima vittoria consecutiva con laultima assieme al Firenzuola, con appena 12 punti. Ma al contrario di quanto i freddi numeri parrebbero dimostrare il match di domenica non appare scontato per diversi motivi.