Sport.quotidiano.net - Prima categoria. "Borgo Mogliano atteso da un test difficile»

Si gioca la 14ª giornata in, il turno è presentato da Claudio Eleuteri, tecnico della leader. Argignano-C. d’Ete: "Argignano in casa si è assicurata il maggior numero di punti e vorrà iniziare l’anno bene contro una diretta concorrente". Belfortese-Elite Tolentino: "Le squadre puntano ai playoff, sarà un derby equilibrato, da tripla".-Montecassiano: "Vogliamo ripartire come abbiamo chiuso, ma di fronte avremo un avversario ostico, che ha apportato qualche novità nell’organico". San Claudio-Camerino: "Il Camerino vuole raggiungere la vetta al più presto, anche per questa ragione farà di tutto per conquistare 3 punti, ha i mezzi per vincere a San Claudio". Urbis Salvia-Passatempese: "L’Urbis Salvia, nonostante la penalizzazione, ha dimostrato di dare filo da torcere a chiunque.