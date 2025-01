Ilgiorno.it - Piscina comunale, si riparte. Problemi strutturali risolti entro febbraio porte aperte

, riapertura. Arrivano buone notizie per l’impianto di via Per Busto Arsizio, chiusa da settimane a causa dialla copertura, in particolare a una trave in legno lamellare. L’impianto si avvia verso la riapertura, con l’obiettivo di riprendere le attività in sicurezza. "Siamo lieti di comunicare che gli sforzi congiunti dell’amministrazionee del nostro team stanno portando ai risultati sperati. Lapotrebbe riaprire presto e, soprattutto, in condizioni di totale sicurezza – fanno sapere da Lombardia Nuoto, gestore dell’impianto. – Una ditta specializzata ha già effettuato un intervento di consolidamento strutturale provvisorio per mettere in sicurezza la copertura. Restano da completare alcuni adempimenti burocratici, ma prevediamo di riaprire".