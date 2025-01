Omicidio in via Tiraboschi vertice urgente sulla sicurezza | Troppi giovani armati di coltello Necessarie più telecamere

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dolore e sgomento, ma anche moltissima preoccupazione per un fatto di sangue così grave avvenuto in pieno giorno, in pieno centro cittadino. La morte di Mamadi Tunkara, il 36enne addetto alladel supermercato Carrefour accoltellato a morte venerdì pomeriggio in via, ha riacceso con prepotenza i riflettori sul tema dellain città, con unconvocato per la mattinata di sabato in prefettura al quale hanno partecipato il prefetto Luca Rotondi, il questore Andrea Valentino, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi, e i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia provinciale e polizia locale.È stata l’occasione per un aggiornamento sullo stato delle indagini, con il presunto autore del delitto bloccato al confine con la Svizzera e portato in Questura a Bergamo per essere interrogato, ma soprattutto per esplorare a tutto tondo ciò che ognuno, per le proprie competenze, può dare al territorio per garantirne la