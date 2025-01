Lanazione.it - Il presepe che viene dal Vaticano

Dala Santa Cristina in Pilli per essere visitato dal pubblico. Sono gli ultimi giorni per ammirare l’opera d’arte di Saverio Monni (nella foto), presepista per passione di Poggio a Caiano. Il "Podere Monni", così si chiama questa natività, l’anno scorso fu uno dei presepi toscani esposti alla mostra “100 presepi in” e quest’anno è a Santa Cristina. Monni lo ha realizzato ispirandosi al podere di famiglia e vi sono rappresentate, non solo la tipologia di costruzione del podere, ma anche le usanze toscane: il barroccio, le trecciaiole, la piccionaia, il veggio per scaldarsi. Ilè realizzato in legno, cartone, sabbia, cemento e fibre naturali e i personaggi sono creati a mano. Saverio Monni, 64 anni, ha una grande manualità perché ha iniziato con il modellismo militare e dopo ha utilizzato queste tecniche per i presepi.