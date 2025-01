Laprimapagina.it - I paradisi fiscali in Europa attirano enormi patrimoni e generano redditi pro capite che non trovano eguali nel resto del mondo

Un recente studio del World Inequality Lab ha stilato la classifica dei principalidel, luoghi noti per le loro politicheparticolarmente vantaggiose. I primi quattro sono situati in: il Principato di Monaco, il Granducato di Lussemburgo, il Liechtenstein e le Isole del Canale della Manica. Solo al quinto posto compare un territorio extraeuropeo, le Bermuda. Sebbene si tratti di località con una popolazione ridotta, questi luoghi vantanoprostraordinariamente elevati, grazie a un sistema economico che attrae immense ricchezze dall’estero.Cos’è un paradiso fiscale?Un paradiso fiscale è un territorio che offre vantaggisignificativi, come aliquote estremamente basse o addirittura nulle, normative finanziarie permissive e un elevato livello di riservatezza sulle transazioni.