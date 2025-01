Cultweb.it - Tremila anni di attesa, come finisce il dramma-fantasy del 2022 con protagonista Idris Elba

ditermina con Alithea Binnie, che dopo essere diventata una scrittrice, scrive un libro ispirato ai racconti tramandatogli dal Genio. Dopo essere stato liberato, lui continua periodicamente a fargli visita.La studentessa di letteratura Alithea Binnie (Tilda Swinton) è affetta fin dalla giovinezza da allucinazioni sporadiche, la quale sono popolate da demoni. Mentre si trova a Istanbul per un viaggio di studio9, s’imbatte in un emporio e qui acquista una boccetta antica. Scoprendo successivamente che essa vi contiene al suo interno un Djinn (). Convinta di essere vittima di uno dei suoi soliti attacchi allucinatori, la donna rimane scettica sul fatto che il Genio possa esaudire tre suoi desideri.I due protagonisti didi(fonte: Prime Video)Per cercare di far luce sulla sua esistenza, l’essere mistico comincia a raccontare tre storie personali susia stato imprigionato Narra così di essere stato intrappolato dalla sua cugina-amante, la regina Saba (Aamito Lagum), quando la donna accettò la corte del re Salomone (Nicola Mouawad), gettando la boccetta in mare.