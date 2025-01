Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Problemi al tiro dovuti alla velocità, sono deluso. A Sinner chiederei una cosa…”

Tono di voce un po’ mogio e non potrebbe essere altrimenti per chi ha ambizioni.non si è nascosto dietro un dito nell’analisi delle prime tre tappe della Coppa del Mondo di biathlon perché i suoi propositi erano altri. Negli appuntamenti di Kontiolahti (Finlandia), Hochfilzen (Austria) e di Annecy-Le Grand Borndard (Francia)arrivate due top-10 a livello individuale in totale (settimo posto nell’inseguimento sulle nevi austriache e nono nella Sprint su quelle francesi), ma si aveva in mente di fare meglio. Di questo e di altro l’azzurro ha parlato ai microfoni di OA Sport., partiamo da quel che è stato. Che sentimento prova, pensando a quello che ha ottenuto finora in quest’annata?“Sinceramente la giudico mediocre e non nascondo una certa delusione perché io speravo di fare molto meglio in termini di risultati.