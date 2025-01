Ilrestodelcarlino.it - "Puntare su prodotti unici con imprenditori giovani"

Serrande abbassate in città ma tavolini apparecchiati e calici pieni: il 2025 porta nuove chiusure per i negozi di abbigliamento, ma non mancano le inaugurazioni di locali e ristoranti. Peppe Paci, alla guida del negozio ascolano Zona23, prova a fare il punto guardando il centro storico con gli occhi del commerciante. Com’è la vita per un commerciante del centro storico? "È chiaro a tutti purtroppo che oggi il centro storico soffra in maniera particolare, in primis perché l’acquisto veloce predilige altre zone, come quelle dei centri commerciali. Il passeggio per le vie si riduce spesso ai giorni di festa. Il sabato e la domenica c’è un buon afflusso, come anche durante gli eventi, penso ad esempio alla fiera di Natale. Mentre negli altri negli altri giorni c’è un po’ più di fiacca, meno persone in giro".