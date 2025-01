Agi.it - Meloni: "Mai fatto scelte di cui vergognarmi. Musk? Lo chiamavano genio, ora è dipinto come un mostro"

AGI - "Gli italiani ci hanno chiamato a governare l'Italia in una fase estremamente complessa, e in questa complessità abbiamo sempre cercato di muoverci seguendo un'unica bussola, quella dell'interesse nazionale. Chiaramente tutto è sempre perfettibile, ma non ho pentimenti nè rimpianti perché in questi due anni e mezzo non ci siamo mai risparmiati. E non ho maiuna scelta della quale dovermi vergognare. Solo chi non fa non sbaglia, diceva un vecchio proverbio popolare. Credo che dietro ogni passo si nasconda sempre il rischio di un inciampo, ma questa non è una valida ragione per restare fermi. Anzi". Lo dice la premier Giorgia, in un'intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, rispondendo alla domanda se c'è qualcosa che non rifarebbe. In questo momento, lei è l'unica donna tra i leader mondiali.