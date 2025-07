gran restauro e generoso mecenatismo a mantova per giulio romano a palazzo te

Palazzo Te a Mantova svela un autentico tesoro di arte e storia, impreziosito da un recente restauro e da un generoso mecenatismo dedicato a Giulio Romano. Questo luogo affascinante, lontano dalle mete più battute, invita a scoprire un patrimonio che richiede impegno e passione. Situato tra capolavori come la Casa del Mantegna e Palazzo San Sebastiano, Palazzo Te incarna il fascino delle meraviglie nascoste, pronte a stupire chi si avventura oltre i percorsi abituali.

Palazzo Te ha il fascino delle cose belle non facilmente raggiungibili, quelle per cui ti devi impegnare. Se ne sta a Mantova, centoquaranta chilometri di distanza da Milano (che si traducono in molta automobile o in quasi tre ore di treno, salvo ritardi & scioperi) e se ne sta in periferia della città , ma non troppo lontano dalla Casa del Mantegna e da Palazzo San Sebastiano di Leon Battista Alberti. Circondato da vialoni ad alto scorrimento e da un parco pubblico dove non mancano panchine e giochi, la tranquilla periferia di un città della provincia italiana, Palazzo Te, costruzione in color panna dalle forme strambe, è figlio di due padri, al tempo giovani uomini gagliardi: l'artista Giulio Romano e il duca Federico II Gonzaga.