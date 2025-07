Ari Aster sull’intelligenza artificiale | Ormai è troppo tardi non abbiamo più voce in capitolo

Ari Aster, regista noto per horror psicologici come Hereditary e Midsommar, si apre su un tema che neanche i film più inquietanti riescono a catturare: la crescita impetuosa dell'intelligenza artificiale. Con grande preoccupazione, Aster riflette su come questa tecnologia stia ormai superando ogni limite, lasciando pochi spazi di manovra. In un mondo in rapido cambiamento, il suo sguardo ci invita a riflettere: siamo pronti ad affrontare le conseguenze di questa rivoluzione digitale?

Il regista di Eddington esprime la sua preoccupazione per l'avanzata inarrestabile dell'IA e l'effetto alienante della tecnologia nella vita quotidiana. Ari Aster, regista di culto e autore di film come Hereditary e Midsommar, ha rivelato quale sia oggi la cosa che lo spaventa più di qualunque storia horror: l'ascesa incontrollabile dell'intelligenza artificiale. In un dialogo con il giornalista Isaac Feldberg per Letterboxd, Aster ha condiviso la sua profonda inquietudine per il rapporto sempre più stretto tra esseri umani e tecnologia, e per le possibili conseguenze irreversibili. Cosa ha detto Ari Aster "Ho davvero paura di tutto questo", ha ammesso Aster riferendosi all'IA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ari Aster sull’intelligenza artificiale: “Ormai è troppo tardi, non abbiamo più voce in capitolo”

In questa notizia si parla di: aster - intelligenza - artificiale - ormai

Ari Aster si scaglia contro l’intelligenza artificiale - Ari Aster, il genio dietro horror indimenticabili come Hereditary e Midsommar, si scaglia contro l’intelligenza artificiale.

Ari Aster sull’intelligenza artificiale: “Ormai è troppo tardi, non abbiamo più voce in capitolo”; Al via la prima edizione dell’Executive Master in Intelligenza Artificiale e scelte manageriali; “AI for Business”, il Master per chi vuole usare l’intelligenza artificiale.

Ari Aster sull’intelligenza artificiale: “Ormai è troppo tardi, non abbiamo più voce in capitolo” - Il regista di Eddington esprime la sua preoccupazione per l'avanzata inarrestabile dell'IA e l'effetto alienante della tecnologia nella vita quotidiana. Si legge su msn.com

Ari Aster e la paura dell’intelligenza artificiale: riflessioni sul futuro della tecnologia nella nostra società - La Preoccupazione di Ari Aster per l’Intelligenza Artificiale Ari Aster, celebre cineasta dietro capolavori come Hereditary e Midsommar, ha recentemente manifestato una forte inquietudine riguardo all ... informazione.it scrive