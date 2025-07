Maltempo oggi in Emilia-Romagna temporali intensi | le zone colpite

l’attuale ondata di caldo per vedere un cambiamento significativo nel tempo. Tuttavia, le prime piogge e temporali intensi stanno già facendo capolino, portando una ventata di frescura e rinnovamento in questa regione sofferente sotto il sole cocente. Prepariamoci a vivere un temporaneo ma prezioso sollievo, mentre le condizioni meteo continuano a evolversi rapidamente.

Bologna, 5 luglio 2025 – I primi temporali che rompono questa lunga onda di caldo anomalo arrivano oggi. Se la mattinata è passata in una calura a tratti soffocante e umida, già dall’ora di pranzo oggi inizia una parentesi più fresca in alcune località dell’ Appennino emiliano e romagnolo. Una parentesi, appunto, che potrebbe anche sconfinare in zone pianeggianti. Ma ancora in Emilia-Romagna domina l’anticiclone: dobbiamo aspettare la fine di questo weekend per vedere cambiare qualcosa. Già domani, però, è allerta gialla in quasi tutta la regione. Vediamo. Previsioni di sabato 5 luglio . Allerta gialla del weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo oggi in Emilia-Romagna, temporali intensi: le zone colpite

In questa notizia si parla di: temporali - maltempo - emilia - romagna

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

#intanto Maltempo in Emilia-Romagna: temporali e vento forte, disagi in sei province - X Vai su X

Forte ondata di maltempo in Emilia-Romagna, con temporali e grandinate che hanno causato allagamenti, strade chiuse e danni alle colture. Tutti gli aggiornamenti in diretta nel tg delle 19,35 della Tgr Rai Emilia-Romagna e sul nostro sito internet. Vai su Facebook

Allerta temporali in Emilia Romagna, l’estate infuocata va in pausa; Maltempo, nuovi temporali in arrivo: allerta gialla a Modena e in Emilia Romagna; Forti temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo gialla: Possibilità di frane e allagamenti localizzati.

Maltempo oggi in Emilia-Romagna, temporali intensi: le zone colpite - Continuano le notti tropicali: picco di oltre 30 gradi a Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Weekend con allerta gialla temporali in Emilia-Romagna - "Un flusso di correnti settentrionali risulterà ancora instabile martedì, favorendo brevi rovesci temporaleschi soprattutto lungo la costa. chiamamicitta.it scrive