Incendio su un volo Ryanair | i passeggeri scendono dalle ali | VIDEO

Un incendio su un volo Ryanair a Palma di Maiorca ha scatenato il panico tra i passeggeri, costretti a evacuare rapidamente attraverso le uscite di emergenza. Mentre 18 persone hanno riportato ferite lievi, la scena è stata carica di tensione e paura. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza aerea e la prontezza nei momenti di crisi. La vicenda continua a suscitare domande sulla prevenzione e la risposta delle compagnie.

Paura su un volo Ryanair. Un totale di 18 persone hanno riportato ferite lievi a seguito di un incendio scoppiato su un aereo della compagnia low cost parcheggiato in attesa del decollo all'aeroporto di Son Sant Joan a Palma di Maiorca. Lo riportano i media spagnoli. L'incidente ha causato momenti di estrema tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall'aereo attraverso le uscite di emergenza. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti dopo essersi lanciati direttamente dall'aereo sulla pista e hanno dovuto essere trasportati in diversi centri sanitari del capoluogo delle Baleari per ricevere assistenza medica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Incendio su un volo Ryanair: i passeggeri scendono dalle ali | VIDEO

