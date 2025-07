Drin Drin verso la trasformazione in partito | mobilita al voto il 75% degli iscritti in maggioranza giovani

Un passo deciso verso la maturità politica: Drin Drin, l’associazione fondata da Boldrin e Forchielli, si prepara a diventare un vero e proprio partito. Con il voto entusiasta di oltre 10 mila iscritti, il 75% dei quali giovani, i ‘Drinners’ tracciano la rotta di un futuro più partecipato e rappresentativo. L’autunno sarà cruciale per definire le strategie che guideranno questa nuova forza politica...

Imola, 5 luglio 2025 – L’associazione politica Drin Drin, fondata dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli nel settembre 2024, ha fatto un ulteriore passo verso la trasformazione in partito con l’approvazione del nuovo statuto da parte degli iscritti. I ‘Drinners’ hanno votato in oltre 10 mila, il 75% degli iscritti, scegliendo anche i propri Coordinatori Territoriali e i 374 Delegati, che al Congresso in autunno, eleggeranno Segretario, Assemblea e Consiglio Direttivo, completando la fase costitutiva del partito. Tra i delegati eletti figurano i due fondatori, oltre a professionisti, accademici e un’ampia rappresentanza di giovani da tutta Italia e dalle quattro circoscrizioni estere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Drin Drin verso la trasformazione in partito: mobilita al voto il 75% degli iscritti, in maggioranza giovani

Drin Drin! Sta accadendo davvero. È partito da una semplice battuta fatta a @micheleboldrin durante una live, da una sfida. Ma siamo andati molto molto oltre. Quasi 14000 tesserati veri (che hanno contributo con almeno 30 euro a testa!) Migliaia di persone a - X Vai su X

