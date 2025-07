Real Madrid-Borussia Dortmund il pronostico del Mondiale per Club | piace la combo idea marcatore

Il Mondiale per Club si avvicina alle sue fasi decisive e tra le sfide più attese c’è il confronto tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Entrambe le squadre desiderano lasciare il segno in questa competizione, alimentando l’interesse con pronostici entusiasmanti e idee di scommessa, soprattutto sulla combo marcatore. Chi emergerà vittorioso? Scopriamo insieme le previsioni e le strategie più coinvolgenti per questa sfida cruciale.

Sta entrando nella sua fase caldissima il Mondiale per Club, che oggi vedrà concludersi la fase dei quarti di finale, con le ultime due partite in programma. Oltre a PSG-Bayern Monaco, a scendere in campo saranno anche Real Madrid e Borussia Dortmud, che saranno protagonisti, a partire dalle ore 22, al MetLife Stadium, impianto che il prossimo 13 luglio ospiterà anche l'atto finale. La formazione di Xabi Alonso ha vinto il proprio gruppo davanti all'Al Hilal, eliminato ieri dalla Fluminense, trovando così agli ottavi di finale la Juventus. Il match con i bianconeri, terminato 1-0 grazie alla rete di Gonzalo Garcia, ha permesso al Real Madrid di accedere ai quarti, restando una delle favorite alla vittoria finale.

