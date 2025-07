Kean semplice suggestione o obiettivo concreto? La verità sull’interessamento del Napoli

Il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi di qualità per rafforzare il suo attacco, valutando attentamente ogni candidatura. Tra i nomi più discussi c’è Kean, apprezzato dal club e dal mister, ma non ancora una scelta definitiva. La strategia azzurra punta a un obiettivo concreto: trovare il tandem offensivo ideale per battere ogni record e conquistare nuovi traguardi. Kean piace al Napoli, ma non...

Il Napoli sta continuando a sondare tanti nomi per rinforzare il tandem offensivo e la lista di nomi accostati ai partenopei è piuttosto varia, ma c’è una scala di preferenze nella mente del Napoli. Il Napoli vuole affiancare un attaccante di livello a Romelu Lukaku e i nomi apprezzati sono vari. Tuttavia, le valutazioni del club azzurro sono molto minuziose: tra parametri economici e gradimento di mister Conte. Kean piace al Napoli, ma non è il primo della lista. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è uno dei nomi attenti al profilo di Moise Kean. Il giocatore italiano è ancora un possibile partente e il suo profilo è molto apprezzato da tanti club del panorama calcistico europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Kean, semplice suggestione o obiettivo concreto? La verità sull’interessamento del Napoli

