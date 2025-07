TIM all’assalto dei low-cost | offerte 5G aggressive per chi viene da iliad e virtuali

ho deciso di scoprire come TIM si prepara a conquistare il mercato degli utenti di low-cost e virtuali con offerte 5G irresistibili. Con una strategia mirata e tariffe competitive, TIM mira a riconquistare clienti desiderosi di performance elevate a costi contenuti, offrendo piani che combinano minuti illimitati e gigabyte in abbondanza. È il momento di capire se questa mossa cambierà le regole del gioco nel mondo delle telecomunicazioni.

TIM scende in campo con una strategia chiara: riconquistare gli utenti di operatori low-cost come iliad e dei principali operatori virtuali (PosteMobile, CoopVoce, Fastweb). Lo fa con una gamma di nuove tariffe “Operator Attack”  pensate appositamente per chi vuole abbandonare la rete di questi operatori, offrendo un mix imbattibile di prezzi bassi, minuti illimitati e un’enorme quantità di dati in 5G, a partire da soli 6,99€ al mese. ho Mobile: 200 GB in 5G e tutto senza limiti a soli 9,99€. Le tariffe TIM operator attack a confronto. L’obiettivo è chiaro: coniugare la convenienza tipica dei low-cost con le prestazioni e la copertura della rete TIM, puntando in particolare sulla potenza del 5G. 🔗 Leggi su Pantareinews.com