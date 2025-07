LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | match sospeso! Non si entra prima delle 13.30!

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti nemmeno un secondo dell'atteso match tra Cocciaretto e Bencic a Wimbledon 2025, resta con noi. La suspense cresce mentre l'organizzazione annuncia il sospeso, con la speranza che la partita riprenda al più presto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 L’organizzazione di Wimbledon ci fa sapere che non si rientrerà in campo prima delle 13.30 (ore italiane). Speriamo non ci siano altri ritardi. 12.58 Siamo tutti in attesa di conoscere le prime indicazioni dall’organizzazione dei Championship, sperando che il programma possa riprendere il prima possibile. 12.56 La differenza nel primo set, oltre che il dritto, Bencic la sta facendo con l’incredibile continuità che sta avendo al servizio: la svizzera mette in campo l’88% delle prime palle, concretizzando l’86% dei punti! Bene anche per Cocciaretto che gioca il 76% di prime, ottenendo il 64& di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: match sospeso! Non si entra prima delle 13.30!

