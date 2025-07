Vesto l’individuo non il genere Incontro con Niccolò Pasqualetti

In un mondo dove l’apparenza spesso nasconde il vero, incontriamo Niccolò Pasqualetti, un talento che non si limita a vestire l’individuo ma a esprimere la sua visione unica di moda. La sua timidezza, sottile e fragile, cela una forza determinata e una chiara idea di stile, frutto di un percorso internazionale e di esperienze che hanno plasmato il suo pensiero. Scopriamo insieme cosa definisce il suo modo di essere e di creare.

La timidezza venata di fragilità che affascina quando si incontra Niccolò Pasqualetti è in realtà un velo che scherma, senza troppo celare, forza, determinazione e una visione precisa su cosa debba essere la sua moda e quale sia il suo pensiero sul sistema. Nato nel 1994 a San Miniato, in provincia di Pisa, si è formato allo Iuav di Venezia e alla Central St Martins di Londra, passando per esperienze lavorative in Belgio, a New York da The Row e a Parigi da Loewe, con Jonathan Anderson, ora approdato da Dior come direttore creativo di tutte le linee, con un debutto nel maschile molto apprezzato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it