Saldi al via in tutta Italia Degli sconti approfitteranno 6 italiani su 10

Partono oggi i saldi estivi. da nord a sud, ad eccezione di Trento e Bolzano, ribassi dal 20 al 50%. Ne approfitteranno 6 italiani su 10. Un giro d’affari - secondo Confcommercio - che sfiora i 3 miliardi e 300 milioni di euro. La spesa media intorno ai 200 euro a famiglia. Calzature e capi di abbigliamento soprattutto, per rinnovare il guardaroba, e poi costumi e accessori da spiaggia per chi pensa giĂ al relax sotto l’ombrellone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Saldi al via in tutta Italia. Degli sconti approfitteranno 6 italiani su 10

Saldi al via, spesa media di 92 euro a testa - Saldi al via oggi in tutta Italia con la sola eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove i ribassi inizieranno il 16 luglio. Segnala msn.com

Saldi al via, prevista una spesa media di 92 euro a testa - Confcommercio stima che la spesa complessiva in prodotti di moda durante i saldi raggiungerà i 5,6 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi provenienti dai turisti stranieri, con ... ansa.it scrive