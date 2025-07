I baggy shorts sono il capo perfetto per valorizzare le gambe e ora sono super di moda

il must-have di questa stagione, perfetti per esprimere il tuo stile senza rinunciare al comfort. Scopri come abbinarli al meglio e rendere ogni tuo outfit unico e irresistibile!

Il capo perfetto per valorizzare le gambe d’estate? Ovviamente i baggy shorts, molto piĂą di semplici pantaloncini, ma un pezzo passepartout che non può mancare nell’armadio di fashioniste e non. Il motivo? Regala freschezza quando le temperature si alzano, aiutandoti però a creare look alla moda e di stile. Si tratta infatti di shorts che non stringono le cosce, rendendo difficili i movimenti, ma ne seguono la linea naturale. Quindi sono comodissimi e, da un punto di vista ottico, permettono anche di allungare le gambe. Puoi indossarli in cittĂ , quando fa caldissimo e cerchi un capo fresco, oppure al mare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I baggy shorts sono il capo perfetto per valorizzare le gambe (e ora sono super di moda)

