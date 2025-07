Niente regime forfettario con l’iscrizione all’Aire? Facciamo chiarezza

Se sei residente all'estero e hai iscrizione all'Aire, potresti pensare che il regime forfettario non sia più alla tua portata. In realtà, l’iscrizione all’Aire non implica automaticamente l’uscita dal regime fiscale agevolato. La cessazione avviene di solito l’anno successivo a quello in cui si perde il requisito della residenza, senza dover rivedere le fatture già emesse. Ecco tutto quello che devi sapere per gestire al meglio la tua posizione fiscale.

L'iscrizione all'Aire – ossia l' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – non costituisce un motivo per il quale si fuoriesce immediatamente dal regime forfettario. Il trattamento agevolato per i contribuenti cessa, almeno ordinariamente, l' anno successivo rispetto a quello in cui si perde il requisito della residenza: questo significa che i diretti interessati non devono mettere mano alle fatture già emesse e correggerle. Ovviamente la situazione cambia drasticamente per i contribuenti che abbiano maturato dei compensi o dei ricavi superiori a 100.000 euro: in questo caso decade immediatamente uno dei requisiti fondamentali per continuare a rimanere nel regime forfettario.

