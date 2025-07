Il cane eroe Bruno ucciso da un boccone con chiodi | Era stato premiato da Giorgia Meloni

Il coraggio e l’amore di Bruno, il cane eroe, sono stati riconosciuti anche dall’alto, con un premio da Giorgia Meloni. Questo Bloodhound speciale ha salvato nove vite e trovato cadaveri, dimostrando un cuore grande e un fiuto infallibile. La sua morte tragica, causata da un boccone avvelenato, lascia un vuoto incolmabile: l’addio di un vero eroe, che oggi più che mai, ci ricorda il valore del sacrificio.

Il Bloodhound aveva salvato nove persone disperse ed era specializzato nella ricerca di cadaveri. Il suo istruttore: "Oggi sono morto insieme a te". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il cane eroe Bruno ucciso da un boccone con chiodi | Era stato premiato da Giorgia Meloni

