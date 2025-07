Tollerare la diversità | è polemica su parole di Manfredi prima del Napoli Pride

Nel cuore di una società sempre più pluralista, le parole assumono un peso fondamentale. La recente polemica sulla frase del sindaco Manfredi, che ha definito la tolleranza come “grande valore di comunità”, mette in luce quanto siano delicate le sfumature nel discorso sui diritti civili. La questione non è solo linguistica, ma anche etica: come possiamo promuovere una vera inclusione senza rischiare fraintendimenti? È il momento di riflettere sull'importanza di parole e atteggiamenti per costruire un domani più giusto e solidale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sui diritti civili pesano le parole, e anche le virgole talvolta. E sul Napoli Pride in programma oggi, la polemica scoppia proprio su certi termini. Nel presentare la manifestazione al Comune, due giorni fa il sindaco Manfredi parlava di “tolleranza come grande valore di comunità”. E ribadendo il concetto, spiegava che “in un mondo dove ci sono tanti conflitti, dobbiamo mettere al centro la tolleranza e l’accettazione della diversità”. Tollerare cosa, si è chiesto qualcuno. Diverso a chi, s’è interrogato qualche altro. Certo, alla tolleranza dedicò un celebre trattato Voltaire, uno dei padri dell’Illluminismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Tollerare la diversità”: è polemica su parole di Manfredi prima del Napoli Pride

In questa notizia si parla di: polemica - parole - manfredi - napoli

“Sinner è un italiano riluttante”: è polemica per le parole di Augias. La risposta del governatore altoatesino - Un articolo di Corrado Augias su Jannik Sinner, definito "un italiano riluttante", ha innescato una vivace polemica.

?| Calhanoglu risponde a Lautaro: "Il vero leader non cerca colpevoli. Le sue parole dividono, non ho mai tradito l'Inter" "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, a Vai su Facebook

Tollerare la diversità: è polemica su parole di Manfredi prima del Napoli Pride; Questione Gaza, è scontro a Napoli; «Festa scudetto Napoli, troppi feriti». «Falso»: è scontro tra Lega e Manfredi.

Questione Gaza, è scontro a Napoli - Il sindaco Manfredi: «Una cosa è il Governo Netanyahu, altra è il rapporto con il popolo israeliano» ... Lo riporta ilroma.net

Gaetano Manfredi: «Sul Pnrr i Comuni sono virtuosi, flessibilità sulle opere» - «Sul Pnrr i Comuni sono quelli che hanno più cantieri aperti e hanno realizzato la maggior parte delle opere. Come scrive ilmattino.it