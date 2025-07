Cantone | Vigilare sulla trasparenza per evitare deriva di opacità e conflitti d’interesse

La trasparenza rappresenta il pilastro fondamentale per garantire legalità e integrità nel nostro sistema. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla vigilanza costante contro pratiche opache e conflitti di interesse che minano la fiducia pubblica. È un impegno condiviso, che richiede attenzione e responsabilità, affinché questo strumento non venga svilito o utilizzato come semplice formalità, ma rimanga un presidio solido contro ogni forma di malaffare e opacità.

Tempo di lettura: 4 minuti " Occorre tenere alta l'attenzione, perché la trasparenza, arrivata tardi nel nostro Paese, non venga 'sporcata' da persone senza scrupoli. La trasparenza non è solo un principio astratto, ma uno strumento concreto di prevenzione. È essenziale che non venga banalizzata né ridotta a un adempimento formale. Abbiamo il dovere di vigilare affinché non si trasformi in una vetrina vuota, ma resti un presidio di legalità, soprattutto nei settori più esposti a opacità e conflitti di interesse. La credibilità delle istituzioni passa anche dalla capacità di rendere conto delle proprie scelte in modo chiaro, accessibile e tempestivo".

