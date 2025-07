Angelina Mango a Bologna le ultime foto pubblicate sui social

Angelina Mango, fresca vincitrice di Sanremo 2024, rivede Bologna con occhi nuovi e tanti scatti condivisi sui social. Dalle spiagge del mare alle iconiche Due Torri, la cantautrice mostra il suo legame profondo con la cittĂ . Rientrata all'UniversitĂ di Bologna, ha deciso di riprendere gli studi interrotti, mantenendo vivo il suo spirito artistico e legato alle radici. E proprio in questa dualitĂ tra musica e formazione si cela il suo nuovo viaggio.

Bologna, 5 luglio 2025 – C’è tutta Bologna nelle foto di Angelina Mango, che condivide tanti scatti raccolti sui social in cui le Due Torri sono quasi sempre presenti. La vincitrice di Sanremo 2024 ha pubblicato su Instagram un post in cui compaiono diverse foto, divise tra mare e Bologna. Bologna che è proprio la cittĂ in cui la cantautrice ha deciso di rientrare, a marzo circa, riprendendo gli studi interrotti all’ Alma Mater, alla facoltĂ di Lettere moderne. Il trasferimento sotto i nostri Portici arriva dopo la pausa dalla musica annunciata da Angelina a causa, in particolare, di problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angelina Mango a Bologna, le ultime foto pubblicate sui social

In questa notizia si parla di: bologna - angelina - mango - social

Angelina Mango a Bologna, le ultime foto pubblicate sui social; Angelina Mango si è iscritta in Università . Cosa frequenterà ? (e dove?); Angelina Mango a Bologna, il suo ritorno all'Università : «Così andrò a fare l'esame».

Olly mostra dove tiene il premio di Sanremo. Angelina Mango dice la sua - Angelina Mango sta “scrivendo” di tutta la “vita” che sta vivendo. Scrive radioitalia.it

Angelina Mango, il ritorno sui social: "Non so molto bene chi sono" - Angelina Mango torna sui social con foto e video nuovi: "Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e questo è ciò che conta". Riporta gazzetta.it