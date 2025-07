Michael Madsen | le star di Hollywood ricordano l' attore di Kill Bill e Le iene

Scomparsa, il mondo del cinema e i suoi colleghi si sono stretti in un commosso saluto a Michael Madsen. Le star di Hollywood, tra cui Vivica A. Fox, William Baldwin e Harvey Keitel, hanno espresso il loro affetto e riconoscimento per un attore che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico, soprattutto grazie ai suoi ruoli memorabili in film di Tarantino. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per il mondo dello spettacolo.

Vivica A. Fox, William Baldwin e Harvey Keitel tra coloro che hanno dedicato un pensiero all'interprete co-protagonista di numerosi film di Tarantino. Diversi amici e colleghi di Michael Madsen hanno dedicato pensieri e omaggi all'attore, scomparso giovedì all'età di 67 anni. Famoso per i ruoli nei film di Quentin Tarantino, Madsen era particolarmente apprezzato ad Hollywood. Nelle ore successive alla circolazione della notizia della sua prematura scomparsa, sono state pubblicate diverse dichiarazioni tramite stampa e social da parte di star che hanno lavorato con l'attore. Hollywood ricorda Michael Madsen Una delle prime a dedicare un pensiero a Madsen è stata la co-star di Kill Bill Vivica A. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Madsen: le star di Hollywood ricordano l'attore di Kill Bill e Le iene

Michael Madsen: la sorella Virginia e le star di Hollywood ricordano la star di Le Iene - Il mondo del cinema piange la scomparsa di Michael Madsen, celebre volto di "Le Iene" e "Kill Bill", trovato senza vita nella sua casa di Malibu all'età di 67 anni.

È morto ieri Michael Madsen, attore americano di culto dei film di Quentin Tarantino. Aveva 67 anni. Tra i titoli più importanti Le iene e Kill Bill, The Hateful Eight (2015) e C'era una volta a... Hollywood (2019). Nella lunghissima carriera ha girato centinaia di film

Morto a 67 anni l'attore Michael Madsen. Da Hollywood a Fallo, dove aveva comprato casa #abruzzo #cronaca #cinema

