VIETATO ANDARE IN SARDEGNA | clamoroso ad Agosto non puoi andarci I Se vivi in questa Regione devi restare a farti le ferie sotto casa

A poche ore da Roma, si trovano luoghi che svelano un autentico paradiso nascosto, perfetti per una vacanza rigenerante senza stress e spese eccessive. Quest’anno, scopri oltre le solite mete e lasciati sorprendere da scorci incontaminati e acque cristalline, senza dover andare in Sardegna. La bellezza è a portata di mano: basta solo volerla scoprire e vivere appieno questa estate fuori dagli schemi.

Acque cristalline e spiagge da sogno, quest’anno si sfatano i luoghi comuni, il paradiso è in una regione insospettabile Se quest’anno vuoi regalarti una vacanza rigenerante ma senza allontanarti troppo, c’è una uova meta che può essere quella ideale. Contrariamente a quanto si pensa, non è necessario volare in Sardegna o nei Caraibi per tuffarsi in acque trasparenti e godere di spiagge mozzafiato. A poche ore da Roma, si trovano luoghi che nulla hanno da invidiare alle mete tropicali, con paesaggi sorprendenti e un mare da cartolina. Nella parte settentrionale della regione, tra la provincia di Roma e quella di Viterb o, troviamo spiagge facilmente raggiungibili e immerse nella natura. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - VIETATO ANDARE IN SARDEGNA: clamoroso, ad Agosto non puoi andarci I Se vivi in questa Regione devi restare a farti le ferie sotto casa

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Umbria e Sardegna] - Il calendario scolastico 2025/26 si avvicina e con esso le attese date di inizio delle lezioni. Questo articolo fornisce informazioni dettagliate sulle date di inizio della scuola a settembre per ogni regione, inclusi aggiornamenti specifici per Umbria e Sardegna.

Emergenza caldo: in Sardegna vietato il lavoro all’aperto nelle ore più critiche La presidente Todde firma un’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più critiche nei settori agricolo, florivivaistico ed edilizio Vai su Facebook

Sardegna nella morsa del caldo, scatta lo stop ai lavori all’aperto; Regione, vietato lavorare nelle ore più calde; Lavoro nei campi vietato nelle ore più calde, CSA: ulteriore disagio per il comparto agricolo.

Coronavirus Sardegna, vietato andare nelle seconde case sino al 30 aprile - Mercoledì, 7 aprile 2021 Coronavirus Sardegna, vietato andare nelle seconde case sino al 30 aprile La Regione proroga l'ordinanza “case al mare”: i “non residenti” possono entrare sull ... Scrive affaritaliani.it

Seconde case a Pasqua, ci si può andare? In teoria sì. In pratica... dipende dalla Regione - Blitz Quotidiano - Per esempio in Sardegna, l’unica Regione “bianca” in Italia, ha vietato l’ingresso ai non residenti per raggiungere le seconde case. Segnala blitzquotidiano.it