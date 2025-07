Pom Klementieff sarebbe in lizza per interpretare il personaggio di Cacciatrice nel DCU

Pom Klementieff potrebbe presto diventare il volto di Cacciatrice nel nuovo DCU, un ruolo che sta facendo scalpore tra i fan. James Gunn ha infatti annunciato l’apertura a progetti internazionali, tra cui un film coreano dedicato alla personaggio interpretato dall’attrice. Questa conferma apre le porte a un universo più globale e diversificato, lasciando presagire grandi sorprese e nuove avventure nel mondo DC. Il futuro è ricco di possibilità, e la scena si prepara a sorprenderti ancora di più.

James Gunn ha confermato che sono in lavorazione diversi progetti internazionali del DCU, uno dei quali si ritiene sia un film in lingua coreana su Cacciatrice con Pom Klementieff. Gunn, ha rivelato che sono attualmente in fase di sviluppo “ progetti DCU provenienti da Corea, Giappone e Brasile “. Sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli, si presumeva generalmente che il progetto coreano a cui si riferiva fosse il film su Cacciatrice di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta nel 2023. All’epoca, alcune indiscrezioni indicavano che il film stava procedendo con la scrittura e la regia del regista e sceneggiatore sudcoreano Jung Byung-gil ( Action Boys, The Villainess, Afterburn ), e circolava voce che Pom Klementieff potrebbe essere in trattativa per il ruolo principale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it