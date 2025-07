Il Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” si prepara a regalare un’inedita sfida tra i protagonisti più amati dello sport italiano. Valentina Vezzali, Giuseppe Giannini, Luigi Busà e Leo Turrini saliranno sul palco per condividere storie di passione, sacrificio e successo. Quattro testimonial di grande calibro che, con le loro esperienze, incarnano i valori fondamentali dello sport e dell’impegno personale. Un evento imperdibile che ispirerà grandi e piccini.

Arezzo, 5 luglio 2025 – Valentina Vezzali, Giuseppe Giannini, Luigi Busà e Leo Turrini: poker d'assi sul palco del Festival dello Sport "Aquila d'Oro - Città di Arezzo". La quinta edizione dell'evento organizzato da Ginnastica Petrarca e Comune di Arezzo in collaborazione con il Coni Toscana porterà in città quattro testimonial di spessore internazionale che, con le loro esperienze sportive e professionali, sono esempi concreti di come passione, impegno e valori possano tradursi in risultati d'eccellenza dentro e fuori dal campo, risultando anche fonte di ispirazione per le nuove generazioni e testimonial di una cultura sportiva che unisce, educa e fa crescere.