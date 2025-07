Falso allarme incendio sul volo Ryanair | passeggeri in fuga dalle ali dell' aereo Cosa è successo

Un falso allarme incendio ha scatenato il panico a bordo di un volo Ryanair presso l’aeroporto di Palma di Maiorca, con passeggeri in fuga dalle ali dell’aereo. L’incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, ha messo alla prova il sangue freddo di tutti i presenti. Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme, ma l’episodio ha ricordato quanto sia importante mantenere la calma anche nelle situazioni più tese.

È successo a bordo di un volo Ryanair all'aeroporto Son Sant Joan di Palma di Maiorca, in Spagna, avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri sera.

L'incidente avvenuto questa notte ha creato il caos a bordo del Boeing 737 fermo in pista con molti passeggeri che per scappare sono saltati direttamente dalle ali senza seguire le istruzioni dell'equipaggio.

