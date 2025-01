Ilrestodelcarlino.it - "Manoel era speciale, brillante e generoso"

Il testo di una canzone dei Led Zeppelin accanto alla foto ricordo, in memoria del suo grande amore per la musica. Una folla commossa ha dato ieri l’ultimo saluto allo studente 17enneDe Oliveira Bastos, morto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente avvenuto a Spilamberto. Uno schianto violentissimo tra l’auto su cuiviaggiava con la famiglia e una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di San Giacomo di Montese e a dare il sofferto addio al giovane c’era tutta la comunità, che si è stretta intorno alla famiglia. Presenti i compagni di, gli amici di sempre e la comunità brasiliana, molto numerosa nel comune appenninico. Distrutto dal dolore il papà Paulo mentre la mamma del 17enne è ancora ricoverata in gravi condizioni.