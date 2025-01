Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 13-10, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: prime fasi equilibrate a OAKA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-20 Nunn si porta dietro Grazulis e segna, ultimo minuto del quarto.24-20 Ancora la risposta di Nunn, implacabile.21-20 CHE TRIPLA DI CLYBURN! Lo artigliano, raddoppiano, tengono vicino, lui prende e segna ugualmente!21-17 2/2 Nunn.Nunn si arresta e tira, niente canestro, ma subisce il fallo e sono due tiri liberi.19-17 CLYBURN RISPONDE! Palleggio arresto e tiro per il 2/2 dall’arco.19-14 Uscita con gran tripla per niente facile di Hernangomez. 2’50” a fine primo quarto.16-14 PAJOLA PER DIOUF! Splendida palla sull’asse play-pivot e arriva il canestro facile!16-12 Coppia di liberi guadagnata da Clyburn che fa 2/2.Ed arriva con poco più di 4? nel primo quarto il proverbiale timeout televisivo.16-10 Tripla di Nunn che prova a cominciare il suo show.