Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Knutson/Rikl 7-5, 3-4, Italia-Cechia 0-2 United Cup in DIRETTA: break per i cechi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Giocovanifica un’ottima risposta spedendo largo il dritto inside-out.40-30 Buona risposta disu cui va fuori giri.40-15 Si ferma in rete la risposta di rovescio di.30-15 Servizio al corpo die volee vincente di.15-15 Servizio ad uscire e schiaffo al volo di rovescio.0-15non trova il campo con il dritto lungolinea.Alla nona pallacomplessiva iriescono a strappare il servizio agli azzurri e si portano in vantaggio nel secondo parziale3-4schiaccia troppo la volee ed offre la possibilità adi chiudere il punto.40-40 Questa volta si alza leggermente la risposta di. Ne approfittache chiude con una comoda volee.