Lily-Rose Depp difende Sam Levinson e The Idol dopo le numerose polemiche

Leggi su Cinefilos.it

Same Thele nume, protagonista di Thedella HBO, parla delle critiche ricevute dalla serie eil co-creatore Sam. Presentata a metà del 2023, Theraccontava la storia di una pop star () e della sua relazione tossica con Tedros, una figura di culto interpretata da Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd. Sebbene sia stata promossa come un’esplorazione dei limiti della fama e dello sfruttamento, la serie ha ricevuto pesanti critiche per i suoi contenuti espliciti, le scelte narrative e le accuse di sfide dietro le quinte della produzione, che hanno accusatodi aver favorito un ambiente creativo problematico.In una recente intervista rilasciata a Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused, durante la promozione di Nosferatu di Robert Eggers, laha riflettuto sul contraccolpo ricevuto da The, esprimendo la sua frustrazione per i commenti negativi su, che ha descritto come un caro amico e mentore.