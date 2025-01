Inter-news.it - Inter-Atalanta, Calvarese promuove Chiffi: «Bene quando conta!»

L’arbitroha suscitato giudizi contrastanti in riferimento alla sua prestazione indi Supercoppa Italiana. Su Tuttosport arriva la sentenza dell’ex direttore di gara Gianpaolo.EPISODI CONTROVERSI –non è stata una partita facile da arbitrare. Lo sa, che ha dovuto giudicare diversi episodi controversi e per cui ancora c’è un dibattito importante. Tutto inizia con il mancato rigore su Denzel Dumfries per l’vento di Ruggeri. Poi si prosegue con l’angolo da cui nasce il gol dello stesso esterno olandese dell’ne escesecondoGIUDIZIO – Su Tuttosport è Gianpaoloa giudicare, positivamente, l’operato dell’arbitro: «Daniele, quest’anno al terzo big match all’attivo dopo Milan-Juventus e Lazio-, porta a casaazzeccando le decisioni cheno nelle due aree di rigore.