Liberoquotidiano.it - Il Made in Italy di Meneghetti Mobili conquista il mercato internazionale

Cos'hanno in comune il Palazzo Reale del Brunei, il Hilton Hotel di Tel Aviv, il Triumph Palace di Mosca, il Casinò di Tbilisi e il Qatar Hotel di Doha? Semplice: l'inconfondibile tocco di, azienda responsabile di molti arredi di queste location celebri in tutto il mondo. Esempio di eccellenza per ilin, ispirazione per le nuove generazioni di artigiani: dal 1986esporta opere uniche, composizioni artistiche che hanno attirato la curiosità di architetti e designer di fama. “Quello che facciamo è cucire sartorialmente un abito in legno sulle esigenze dei nostri clienti”, spiega Massimo, Amministratore Delegato. “Da molti anni lavoriamo al fianco di architetti e designer per esportare in tutto il mondo l'arte artigianale italiana, un patrimonio di conoscenze che affonda le radici in tempi lontani e che si rinnova, ogni giorno, grazie allo studio delle nuove tecnologie, alla ricerca delle soluzioni migliori e a una grande passione per la tradizione manifatturiera nostrana”.