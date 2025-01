Ilrestodelcarlino.it - Il ladruncolo e la principessa. Al Civico il musical di Aladin

, giovaneche vive nella città di Agrabah, ai margini del deserto, s’innamora dellaJasmine che, estroversa e ribelle, sarebbe destinata per legge a sposare un uomo del suo stesso rango. Lei è costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato, lui è un ragazzo astuto, cuore d’oro e anima pura, perennemente braccato dalla legge. È il principio di una storia avvincente, moderna e classica allo stesso tempo che, attraverso un incredibile, sarà in scena domenica, in un doppio spettacolo alle 17 e alle 21, al Teatro. Diciotto branii originali che assicurano divertimento ed emozioni ad un pubblico di ogni età. Dopo il successo dell’edizione 2010, torna, grazie alla Compagnia dell’Ora, un’edizione completamente rinnovata deltutto italiano nato da un’idea del compianto Stefano D’Orazio (suo anche il testo e le liriche), indimenticabile batterista dei Pooh, e le musiche dei suoi ‘Amici per sempre’ Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.