Terzotemponapoli.com - Fedele: Danilo, un rinforzo ideale per il Napoli?

Leggi su Terzotemponapoli.com

Gaetano, agente FIFA di lunga esperienza, ha espresso ottimismo sul possibile arrivo dial. Durante il suo intervento a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv,ha dichiarato: “Il, secondo me, entro cinque o sei giorni deve agire. Dalla mia esperienza, posso dire che si stanno già muovendo: l’affare si farà”. Secondo l’agente,rappresenta un profilo perfetto per la squadra partenopea, con caratteristiche che si integrerebbero facilmente nel sistema di gioco di Antonio Conte.Pellegrini e Fazzini: giovani di prospettivaha anche espresso apprezzamento per due giovani promesse del calcio italiano, Luca Pellegrini e Tommaso Fazzini. “Mi piace molto Pellegrini, ma anche Fazzini, che è più giovane e potrebbe costare di più. Tuttavia, le prospettive future sarebbero interessanti”, ha commentato.